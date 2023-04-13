Євросоюз затвердив виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України

Про це, як пише «Європейська правда», повідомила пресслужба Ради.

У четвер Рада Європейського Союзу схвалила виділення 1 млрд євро у рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних сил України.

Цей крок дозволить ЄС відшкодувати державам-членам витрати на боєприпаси, передані Україні з наявних запасів або внаслідок зміни пріоритетів у існуючих замовленнях у період з 9 лютого до 31 травня 2023 року.

Сьогоднішнє рішення втілює першу частину угоди Ради ЄС від 20 березня 2023 року про тривекторний підхід, спрямований на прискорення постачання та спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

«Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, щодо підтримки негайного постачання артилерійських боєприпасів для українських збройних сил на суму 1 мільярд євро», – прокоментував Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики.

Немає кращої демонстрації єдиної рішучості та прагнення ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону проти жорстокого російського агресора, додав Боррель.