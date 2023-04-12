Зеленський схвалив збільшення видатків держбюджету на 537 млрд грн

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає збільшення видатків на сектор безпеки й оборони у розмірі 518,2 млрд грн. Зокрема, 477,2 млрд грн спрямують на оплату праці, 30,2 млрд грн – на спецтехніку та обладнання, 10,8 млрд грн – на інші видатки.

Ще 19 млрд грн скерують на поповнення Резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених і невідкладних заходів.

Із загальних коштів Міністерство оборони отримає 372,4 млрд грн, Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія та ДСНС – 98,3 млрд грн. Головному управлінню розвідки нададуть 4,6 млрд грн, Службі безпеки – 9,3 млрд грн, Адміністрації Держспецзв’язку – 31,6 млрд грн, Службі зовнішньої розвідки – 807,6 млн грн та НАБУ – 50,6 млн грн.