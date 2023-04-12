Іспанія відправить шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями, ще чотири ремонтують » Вищий антикорупційний суд відмовився подовжити розслідування справи Коболєва Вищий антикорупційний суд відмовився продовжити терміни розслідування справи за підозрою колишнього голови правління НАК “Нафтогаз Україна” Андрія Коболєва у заволодінні премією. Таке рішення 12 квітня ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров. “У задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження строку досудового розслідування – відмовити”, – оголосив суддя. Строки слідства у справі закінчуються 19 квітня. Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові правління “Нафтогазу” Андрію Коболєву. За версією слідства, у 2018 році голова правління, нібито зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проектів працівникам НАК “Нафтогаз України”, включно з членами правління.