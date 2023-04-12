Український повітряний простір буде відкрито одразу після завершення бойових дій, — Украерорух

Український повітряний простір буде відкрито одразу після завершення бойових дій, прогноз Євроконтролю щодо відкриття повітряного простору у 2029 році є припущенням.

Про це повідомляє Державне підприємство обслуговування повітряного руху, передає Цензор.НЕТ.

«Український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України», — йдеться у повідомленні.

В Украерорусі пояснили, що прогноз Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю) по відновленню польотів в європейському регіоні робиться двічі на рік і оновлює 7-річні прогнози щодо повітряного руху загалом по регіону. Він базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, серед яких закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), Росії та Білорусі (через санкційні заборони), суттєве зменшення польотів у Польщі, балтійських, скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи з метою обльоту закритих зон.

Вважається, що ці фактори діятимуть до 2029 року, «через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування».

Після появи нових об’єктивних факторів – завершення війни та переформатування мережі маршрутів – прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.

Також в Украерорусі запевнили, що Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі. Спільно з Євроконтролем розроблено План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, який охоплює повний спектр необхідних складових процесу: відновлення інфраструктури, операційні процедури, авіаційну безпеку, підготовку персоналу, сертифікацію, взаємодію з міжнародними партнерами, фінансування тощо.