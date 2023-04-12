 
«  
  »

«Україна має всі можливості, щоб досягти успіху»: міністр оборони США про контрнаступ ЗСУ

міністр оборони США Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна має достатньо ресурсів, аби досягти успіху в контрнаступі

Про це він сказав на пресконференції.

«У них є всі необхідні можливості, щоб досягти успіху. Ми навчили, підготували величезну кількість особового складу та надали велику кількість платформ. Я думаю, що ЗСУ достатньо готові до продовження наступальних дій та операцій», — заявив глава Пентагону.

Він наголосив, що попри це США і надалі передаватиме Україні військову допомогу. Остін також підкреслив, що тільки уряд України знаю подробиці наступальних планів.

Своєю чергою держсекретар Ентоні Блінкен на цій же конференції підкреслив, що Україна сама приймає рішення щодо контрнаступальної операції, а США готові надати підтримку та поради у разі необхідності.

«Україна має приймати рішення про те, як вона може найбільш ефективно захиститися від російської агресії та повернути захоплену в неї територію», — додав Блінкен.

12 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  