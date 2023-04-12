«Україна має всі можливості, щоб досягти успіху»: міністр оборони США про контрнаступ ЗСУ

Про це він сказав на пресконференції.

«У них є всі необхідні можливості, щоб досягти успіху. Ми навчили, підготували величезну кількість особового складу та надали велику кількість платформ. Я думаю, що ЗСУ достатньо готові до продовження наступальних дій та операцій», — заявив глава Пентагону.

Він наголосив, що попри це США і надалі передаватиме Україні військову допомогу. Остін також підкреслив, що тільки уряд України знаю подробиці наступальних планів.

Своєю чергою держсекретар Ентоні Блінкен на цій же конференції підкреслив, що Україна сама приймає рішення щодо контрнаступальної операції, а США готові надати підтримку та поради у разі необхідності.

«Україна має приймати рішення про те, як вона може найбільш ефективно захиститися від російської агресії та повернути захоплену в неї територію», — додав Блінкен.