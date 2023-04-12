До Землі наближається 76-метровий астероїд Український повітряний простір буде відкрито одразу після завершення бойових дій, — Украерорух » Назвали дату наступної зустрічі у форматі «Рамштайн» Наступна, одинадцята, зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі «Рамштайн» 21 квітня Про це заявили у командуванні Військово-повітряних сили США в Європі, повідомляє «Радіо Свобода». «Міністр оборони США Ллойд Остін планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі «Рамштайн», Німеччина, 21 квітня 2023 року», – йдеться в повідомленні. У ВПС додають, що Остін знову запрошує міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити «кризу, що триває в Україні, та різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США».