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Назвали дату наступної зустрічі у форматі «Рамштайн»

Про це заявили у командуванні Військово-повітряних сили США в Європі, повідомляє «Радіо Свобода».

«Міністр оборони США Ллойд Остін планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі «Рамштайн», Німеччина, 21 квітня 2023 року», – йдеться в повідомленні.

У ВПС додають, що Остін знову запрошує міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити «кризу, що триває в Україні, та різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США».

12 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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