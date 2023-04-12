У бою за Бахмут росіяни не показали нової тактики війни, успіхів досягали лише “м’ясними штурмами”, – ЗСУ

У бою за Бахмут росіяни не показали нової тактики війни, а всіх незначних успіхів досягали лише “м’ясними штурмами”, найманці ПВК “Вагнер” у короткостроковій перспективі перестануть бути потужною військовою одиницею Росії.

Таку думку висловив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону “Єдині новини” у середу, 12 квітня.

З його слів, за всю військову кампанію російське військове керівництво не показало, на відміну від українських штабів, жодного нового ноу-хау, жодної нової тактики війни. Все, що вони досягали – якихось окремих успіхів на Бахмутському напрямку – це було виключно “м’ясними штурмами”, зазначив Череватий.

“Це було єдине, що їм давало можливість хоч чогось досягати. Зараз вони також діють малими тактичними групами, проте підсилені регулярною армією. Бо логіка тут проста – сил у терористичної організації “вагнер” не вистачає”, – сказав офіцер, його цитує “Укрінформ”.

За словами Череватого, якщо ми подивимось на попереднє терористичне угруповання ІДІЛ, то там було те ж саме, що у “вагнері”: виключна жорстокість до членів свого угруповання, ворогів і мирного населення. “Але закінчилося воно так само тим, що його розгромили і переслідують по всьому світу. Те ж саме буде і з “вагнерівцями”, – переконаний він.