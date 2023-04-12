США планують передати Україні додаткові Abrams і Bradley

США забезпечать додаткові постачання озброєння Силам оборони України, зокрема у вигляді основних бойових танків Abrams та бойових машин піхоти Bradley.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільного брифінгу у Вашингтоні з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс

“Американці робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже питання для американців”, – розповів Моравецький, відповідаючи на запитання про подальшу військову допомогу США для України.

При цьому він висловив думку, що поляки зробили те, що від них залежало у питанні військової допомоги Україні. Моравецький висловив задоволення з приводу того, що Україна зараз купує у Польщі зброю, зокрема на кошти міжнародних інституцій, таких як ЄС.

“Ці кошти потрапляють до Києва, а Київ замовляє в Польщі Rosomak (БТР), Rak (самохідні міномети), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) та багато інших видів зброї”, – зауважив Моравецький, назвавши це дуже доброю інформацією для польської промисловості.

“Звичайно, ми намовляли американців, аби вони якомога ширше допомагали (Києву – ред.), оскільки від цього залежить, як швидко може бути завершена війна перемогою України”, – додав польський прем’єр.