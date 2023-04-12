 
«  
  »

США перекинуть до Польщі кілька тисяч своїх військових

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції у Вашингтоні після зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, передає кореспондент Укрінформу.

“Пані віцепрезидентка сказала про посилення постійної присутності”, — зазначив Моравецький.

Прем’єр наголосив, що найважливішим зараз є перекидання техніки, враховуючи російську агресію, а також розповів, що Польща пропонує співпрацю США на всіх рівнях, оскільки це «вакцина від російського імперіалізму». Окрім того, прем’єр поділився, що найближчим часом варто очікувати нові американські інвестиції у Польщу, зокрема у військовій та високотехнологічній сферах.

12 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  