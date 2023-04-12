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США 12 квітня можуть ввести санкції проти посадовців з Угорщини через антиамериканську позицію

Віктор Орбан
Сполучені Штати можуть найближчим часом анонсувати санкції проти угорських «впливових громадян» на тлі значного погіршення двосторонніх відносин і критики дій угорського уряду Віктора Орбана

Про це повідомило угорське видання 444.hu з посиланням на кілька дипломатичних джерел.

Стверджується, що оголошення про санкції може пролунати вже в середу, 12 квітня, оскільки цього дня призначена пресконференція посла США в Угорщині Девіда Прессмана. Посольство не оголошувало, про що говоритиме дипломат.

За словами джерел видання, може повторитись ситуація 2014 року, коли США заборонили в’їзд вісьмом угорським чинним і колишнім посадовцям на тлі погіршення відносин Вашингтона й Будапешта.

Як пише видання, в останні місяці між США й Угорщиною тривають дипломатичні конфлікти, насамперед пов’язані з нападками на американського посла.

Приміром, на початку лютого Прессман різко розкритикував угорський уряд, який говорить про сприяння миру, але продовжує висловлювати погляди, підтримувані Путіним.

А нещодавно він вказав на подвійні стандарти Орбана, який у Twitter публічно підтримав Дональда Трампа, якому у США оголосили кримінальне обвинувачення. Хоча й заявляв, що не втручається у внутрішні справи інших країн.

Сам Прессман ще на початку квітня в інтерв’ю порталу Népszava говорив, що його позиція відображає позицію американського уряду, й кампанія проти нього в угорських ЗМІ, на думку Вашингтона, була санкціонована саме в уряді Угорщини.

12 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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