США 12 квітня можуть ввести санкції проти посадовців з Угорщини через антиамериканську позицію

Про це повідомило угорське видання 444.hu з посиланням на кілька дипломатичних джерел.

Стверджується, що оголошення про санкції може пролунати вже в середу, 12 квітня, оскільки цього дня призначена пресконференція посла США в Угорщині Девіда Прессмана. Посольство не оголошувало, про що говоритиме дипломат.

За словами джерел видання, може повторитись ситуація 2014 року, коли США заборонили в’їзд вісьмом угорським чинним і колишнім посадовцям на тлі погіршення відносин Вашингтона й Будапешта.

Як пише видання, в останні місяці між США й Угорщиною тривають дипломатичні конфлікти, насамперед пов’язані з нападками на американського посла.

Приміром, на початку лютого Прессман різко розкритикував угорський уряд, який говорить про сприяння миру, але продовжує висловлювати погляди, підтримувані Путіним.

А нещодавно він вказав на подвійні стандарти Орбана, який у Twitter публічно підтримав Дональда Трампа, якому у США оголосили кримінальне обвинувачення. Хоча й заявляв, що не втручається у внутрішні справи інших країн.

Сам Прессман ще на початку квітня в інтерв’ю порталу Népszava говорив, що його позиція відображає позицію американського уряду, й кампанія проти нього в угорських ЗМІ, на думку Вашингтона, була санкціонована саме в уряді Угорщини.