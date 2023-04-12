Росія вибудовує лінію оборони на Запоріжжі, побоюючись наступу ЗСУ на Мелітополь

Про це повідомляє міноборони Великої Британії у твіттері.

Зазначається, що упродовж останніх тижнів Росія надалі розбудовувала розгалужену лінійну оборону в Запорізькій області. За даними фахівців наразі РФ завершила будівництво трьох рівнів оборонних зон протяжністю приблизно 120 км у цьому секторі.

Експерти ствердили, що рівні складаються з передньої лінії бойових позицій, а потім двох зон більш складної оборони. Кожна зона знаходиться приблизно на 10-20 км позаду попередньої.

«Росія, ймовірно, доклала значних зусиль до цих оборонних робіт, оскільки вона переконана, що Україна розглядає можливість наступу на місто Мелітополь.

Оборонні споруди можуть стати серйозною перешкодою, але їхня корисність майже повністю залежить від того, чи будуть вони підтримуватися достатньою кількістю артилерії та особового складу. Наразі залишається незрозумілим, чи здатна Росія зібрати ці ресурси», — резюмували у відомстві.