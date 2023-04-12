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«Україна має всі можливості, щоб досягти успіху»: міністр оборони США про контрнаступ ЗСУ До Землі наближається 76-метровий астероїд » РФ втратила в Україні понад 180 тис. військових Упродовж доби 11 квітня ЗСУ ліквідували 730 окупантів, 5 артсистем, 5 бойових броньованих машин, 2 танки та 2 безпілотники Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано

танків ‒ 3646 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5)

артилерійських систем – 2770 (+5)

РСЗВ – 535 (+0) од.

засобів ППО ‒ 282 (+0)

літаків – 307 (+0)

гелікоптерів – 293 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),

крилатих ракет ‒ 911 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10)

спеціальної техніки ‒ 319 (+3). Дані уточнюються.