РФ втратила в Україні понад 180 тис. військових

Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3646 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5)
- артилерійських систем – 2770 (+5)
- РСЗВ – 535 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 282 (+0)
- літаків – 307 (+0)
- гелікоптерів – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10)
- спеціальної техніки ‒ 319 (+3).
Дані уточнюються.
Leave a Reply