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РФ втратила в Україні понад 180 тис. військових

Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

втрати росії станом на 12.04.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3646 (+2)
  • бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5)
  • артилерійських систем – 2770 (+5)
  • РСЗВ – 535 (+0) од.
  • засобів ППО  ‒ 282 (+0)
  • літаків – 307 (+0)
  • гелікоптерів  – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10)
  • спеціальної техніки ‒ 319 (+3).

Дані уточнюються.

12 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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