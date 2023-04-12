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Путін досі вірить, що зможе перемогти Україну і Захід – ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент РФ Владімір Путін «несерйозно налаштований на переговори» щодо припинення війни в Україні.

Як пише «Європейська правда», про це Бернс сказав під час виступу в Університеті Райса, повідомляє CNN.

Бернс заявив, що Путін досі вірить, що «зможе розтрощити Україну і Захід». «Замість того, щоб відступити, він подвоїв темп», – сказав глав ЦРУ про Путіна.

За його словами,  саме «прогрес України на полі бою, швидше за все, визначатиме перспективи дипломатії» для припинення розв`язаної Росією війни.

Бернс підкреслив важливість запланованого контрнаступу України, заявивши, що «багато чого поставлено на карту в найближчі місяці».

«Справжні країни дають відсіч», – зазначив Бернс, додавши, що «Путін глибоко помилявся» у своїх припущеннях щодо України до війни.

Бернс наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку США, в тому числі через обмін розвідувальною інформацією на тлі масштабного витоку документів Пентагону.

12 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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