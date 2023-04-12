 
«  
  »

Південна Корея надасть США 500 тис. артилерійських снарядів

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з секретними документами Пентагону, котрі нещодавно опинилися у мережі, минулого місяця Південна Корея та США досягли домовленостей щодо відправки до Вашингтону партії 155-мм боєприпасів.

При цьому, анонімні джерела повідомляють, що снаряди саме позичать, а не продаватимуть, аби звести до мінімуму імовірність використання їх Україною у війні.

«Ми вирішили значно збільшити обсяг снарядів, але вибрали метод оренди, попередньо вивчивши, як відповісти на прохання кровного союзника, дотримуючись принципу уряду не надавати летальної зброї Україні», — цитує Reuters анонімне джерело.

Зазначається, що Південна Корея є потужним виробником артилерійських боєприпасів, проте країна намагається уникати будь-якої участі у конфлікті, аби не провокувати прихильну до РФ Північну Корею.

12 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  