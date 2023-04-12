Пентагон звужує доступ до секретних документів після їхнього «витоку»

Про це пише CBS.
За словами американських чиновників, з п’ятниці кількість людей у списках розсилки, які отримують засекречені оновлення, значно скоротилася. До того, як витік був виявлений, доступ до таких документів зазвичай мали близько 1000 осіб.
«Внутрішнє розслідування Пентагону очолить Мілансі Гарріс, заступник заступника міністра оборони з питань розвідки і безпеки. Під час розслідування буде вивчено обсяг і масштаб витоку інформації та його вплив на національну безпеку США і союзників, а також досліджено, яким чином відбувається потік інформації і хто має до неї доступ», — зазначили журналісти.
- Нагадаємо, 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з’явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
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