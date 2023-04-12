Контрнаступ ЗСУ може розпочатися влітку, — Шмигаль напередодні візиту у США

Про це він сказав американському виданню The Hill напередодні візиту до Сполучених Штатів.
«Шмигаль в ексклюзивному інтерв’ю заявив, що контрнаступ може відбутися вже влітку, зазначивши, що найбільший тиск щодо початку контрнаступу відбувається зсередини України», — зазначається в публікації.
Прем’єр також зауважив, що офіційний Київ не відчуває тиску з боку партнерів щодо того, коли краще почати активні операції.
«Усі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, аби йти в контрнаступ, потрібно бути до цього готовим на всі сто і навіть більше відсотків», — підкреслив глава уряду України.
При цьому зазначається, що візит Шмигаля до Вашингтона відбувається на тлі масштабного витоку розвідданих, який включав оцінки оборонного відомства США щодо ситуації в Україні.
«Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніку», – зазначив український прем’єр.
Він також підтвердив, що в Україні дійсно відчувають втрати в економічному плані, в плані людських життів, «і ці втрати дійсно завдають великої шкоди нам усім». Однак, за його словами, «це не означає, що в нас не залишилося мужності чи натхнення».
Місія Шмигаля у Вашингтоні є частиною української військової стратегії, зазначає видання. Поки ведеться бойова підготовка, Прем’єр-міністру доручено згуртувати країни-партнери для надання економічної підтримки, що є таким же ключовим для виживання України, як і її військова оборона.
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