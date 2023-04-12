Контрнаступ ЗСУ може розпочатися влітку, — Шмигаль напередодні візиту у США

Про це він сказав американському виданню The Hill напередодні візиту до Сполучених Штатів.

«Шмигаль в ексклюзивному інтерв’ю заявив, що контрнаступ може відбутися вже влітку, зазначивши, що найбільший тиск щодо початку контрнаступу відбувається зсередини України», — зазначається в публікації.

Прем’єр також зауважив, що офіційний Київ не відчуває тиску з боку партнерів щодо того, коли краще почати активні операції.

«Усі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, аби йти в контрнаступ, потрібно бути до цього готовим на всі сто і навіть більше відсотків», — підкреслив глава уряду України.

При цьому зазначається, що візит Шмигаля до Вашингтона відбувається на тлі масштабного витоку розвідданих, який включав оцінки оборонного відомства США щодо ситуації в Україні.

На запитання про те, як витік документів може вплинути на планування контрнаступу України, Шмигаль рішуче підкреслив, що Україна звільнить свої землі.

«Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніку», – зазначив український прем’єр.

Він також підтвердив, що в Україні дійсно відчувають втрати в економічному плані, в плані людських життів, «і ці втрати дійсно завдають великої шкоди нам усім». Однак, за його словами, «це не означає, що в нас не залишилося мужності чи натхнення».

Місія Шмигаля у Вашингтоні є частиною української військової стратегії, зазначає видання. Поки ведеться бойова підготовка, Прем’єр-міністру доручено згуртувати країни-партнери для надання економічної підтримки, що є таким же ключовим для виживання України, як і її військова оборона.