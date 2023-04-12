Италия объявила чрезвычайное положение из-за притока мигрантов

Правое правительство Италии объявило чрезвычайное положение сроком на шесть месяцев, чтобы справиться с наплывом мигрантов, прибывающих на южные берега страны.

Государственное телевидение сообщило об ожидаемом назначении специального уполномоченного.

Также было одобрено первоначальное финансирование в размере 5 миллионов евро в рамках мер, утвержденных премьер-министром Джорджи Мелони и ее кабинетом.

В заявлении, сделанном после заседания кабинета, правительство отметило, что чрезвычайное положение необходимо для «срочных чрезвычайных мер по снижению перегруженности» центра приема мигрантов на крошечном итальянском острове в Средиземном море.

Кроме того, нужны «новые строения, подходящие как для размещения, так и для обработки и репатриации мигрантов, у которых нет необходимых условий для пребывания» в Италии, говорится в заявлении правительства.

По данным МВД Италии, с начала этого года около 31 тысячи мигрантов достигли берегов страны. Часть из них была спасена итальянскими военными судами, другие добрались до Италии без посторонней помощи.

Это почти в четыре раза больше, чем примерно 8 тысяч человек, которые прибыли в Италию за тот же период в каждом из двух предыдущих лет.