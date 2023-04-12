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Іспанія відправить шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями, ще чотири ремонтують

Іспанія планує відправити шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями, доставка завершиться до кінця квітня.

Як пише «Європейська правда», про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на спільній пресконференції з главою Міноборони України Олексієм Резніковим, повідомляє El Pais.

Роблес зазначила, що доставка танків для України здійснюватиметься морем.

«Є ще чотири Leopard, які вже перебувають у ремонті, щоб їх можна було доставити якнайшвидше», – сказала вона.

Крім танків, Іспанія поставить Києву ще 20 бронетранспортерів, додала міністр.

12 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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