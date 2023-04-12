Майже 40% українських біженців у Польщі планують там залишитись – опитування Пентагон звужує доступ до секретних документів після їхнього «витоку» » Фінляндія назвала “неактуальними” запити України про передачу винищувачів Міністерство оборони відповіло на запит України щодо проведення переговорів про передачу винищувачів Hornet. Там назвали ці обговорення “не актуальними”. Про це заявив мініст оборони Фінляндії Антті Кайкконен, якого цитує Yle. Так, він заявив, що Фінляндія вважає дискусію щодо можливості передачі винищувачів Hornet Україні “не актуальною”. За його словами, Hornet ще будуть використовуватися військовими Фінляндії протягом найближчих кількох років, після чого їх життєвий цикл, що становить близько трьох десятиліть, закінчиться. Кайкконен заявив, що таку відповідь надали українській стороні минулого тижня.