До Землі наближається 76-метровий астероїд

Про це сповіщає Лабораторія реактивного руху NASA.

Зазначено, що відстань від небесного об’єкта до Землі становитиме близько 1,5 млн км. У той час, як швидкість руху астероїда дорівнює 38 088 км за годину.

За даними NASA, астероїд, який наближається до Землі на відстань ближче за 7,4 млн км, якщо його розмір більший за 150 м, є “потенційно небезпечним об’єктом”. Проте 2023 GG не відповідає обом критеріям одночасно, а, отже, і не підпадає під категорію “потенційно небезпечного небесного тіла”.

Як повідомляли #Букви, за даними Управління координації планетарного захисту NASA , нещодавно відкритий астероїд розміром приблизно з олімпійський басейн має “маленький шанс” зіткнутися із Землею через 23 роки – приблизно 14 лютого, у День святого Валентина, у 2046 році.