«Злиті» документи Пентагону : У ППО України закінчуються боєприпаси

На думку The New York Times, документи Пентагону, що просочилися в мережу, малюють похмуру картину стану протиповітряної оборони України. ППО України потребує значної кількості додаткових боєприпасів. За даними видання, це може призвести до того, що президент РФ Володимир Путін відправить військові літаки в Україну в такий спосіб, що це може змінити хід війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Зазначається, що у перші дні вторгнення російські літаки здійснили сотні бойових вильотів в Україну. Однак важливість російських літаків була ослаблена прорахунками у стратегії Росії та тим, як українські бойові літаки та засоби ППО вистояли на початкових етапах атаки. Це завадило Москві захопити повітряний простір над Україною і змусило Росію вивести більшу частину своїх ВПС із бойових дій.

Наразі представники міністерства оборони США стурбовані тим, що атаки Росії виснажують арсенал ракет України, які вона використовує для самооборони.

Згідно з оцінками, виявленими в «злитих» документах, захист України від більшості винищувачів, а також від деяких бомбардувальників спирається на радянські системи ППО С-300 і «Бук». За прогнозами, боєприпаси С-300 закінчаться до 3 травня, а «Буки» — до середини квітня. Оцінка була заснована на даних на той час, і неясно, чи змінилася ситуація.

Більшість зусиль ВПС Росії зосереджена на передовій. Згідно з документом, що просочився, засоби ППО України, призначені для захисту передових військ, будуть повністю виснажені до 23 травня. Це, у свою чергу, за оцінками, призведе до навантаження мережі ППО у глибині України.

За словами офіційних осіб, якщо це станеться, Росія може вирішити, що нарешті безпечно відправляти свої винищувачі та бомбардувальники назад у повітря. Це, у свою чергу, може поставити під загрозу перебіг війни.

На думку високопосадовців Міноборони США, таке рішення стало б серйозним викликом для України. Особливо, якщо російським літакам буде надано більшу свободу дій, ніж раніше, для завдання ударів по позиціях українських військ та важливих об’єктах усередині країни.