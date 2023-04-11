Витік секретних документів спричинив кризу у відносинах між США і союзниками

Після того, як минулого тижня стало відомо про витік, високопосадовці Держдепу, Пентагону та американської розвідки зв’язалися зі своїми іноземними колегами, щоби заспокоїти їх.

Одне з джерел видання розповіло, що члени «П’яти очей» – розвідувального союзу США, Канади, Великої Британії, Австралії і Нової Зеландії – звернулися до Вашингтону з проханням про брифінги. Запити були надіслані окремо до Офісу директора Національної розвідки, ЦРУ і ФБР. Наразі відповіді вони не отримали.

Тим часом офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві, пише видання, запитували Вашингтон про те, як інформація опинилася в інтернеті, хто несе відповідальність за витік і що США роблять для того, щоб інформація була видалена з соціальних мереж та чи вживає адміністрація Байдена заходи, щоби у майбутньому не було витоків розвідувальних даних.

Станом на ранок 10 квітня американські офіційні особи повідомили союзникам, що адміністрація президента США проводить розслідування і що вони все ще намагаються зрозуміти повний обсяг витоку, повідомили Politico європейські чиновники.

Україна вже давно занепокоєна тим, що інформація, якою вона ділиться зі США, потрапляє у відкритий доступ, пише видання.