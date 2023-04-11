В російському Бєлгороді на території аеропорту впав безпілотник з вибухівкою

В російському Бєлгороді в аеропорті імені Шухова впав безпілотник літакового типу з вибуховим пристроєм.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

“БПЛА літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм упав біля паркану (Бєлгородського, – ред) аеропорту імені Шухова та вибухнув. Жертв та постраждалих немає, аеропорт зараз не працює. Вибух пошкодив паркан та кабель сигналізації аеропорту”, – йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу Astra, дрон впав на огорожу аеропорту близько 16:30 10 квітня.

Варто зазначити, що аеропорт Бєлгорода не приймає цивільних рейсів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За останні кілька місяців неодноразово повідомлялося про появу та вибухи безпілотників у Бєлгородській та інших областях РФ, які межують з Україною, а також в інших регіонах Росії.