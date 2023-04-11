В Испании начали эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели

Руководители испанского города Валенсия начали эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели.

Об этом сообщили в мэрии города.

«Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе», – отмечается в пресс-релизе.

Эксперимент продлится до 7 мая.

В ходе эксперимента будет проанализировано, как сокращенная рабочая неделя влияет на такие аспекты, как здоровье и благополучие местных жителей, окружающую среду и экономику, особенно в сфере торговли, гостеприимства и досуга.

Ожидается, что результаты будут представлены в июле.