Україна повернула додому з РФ ще 100 полонених

Про подробиці обміну в ефірі єдиного телемарафону розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, загалом із російського полону додому вже повернули 105 людей. Фізичний стан українців, які перебували в полоні й повернулися додому сьогодні, 10 квітня, дуже важкий, багато з них втратили вагу. Також серед них є ті, хто перебуває у важкому психологічному стані. Це вкотре свідчить про те, що РФ продовжує тримати наших військовополонених у непристосованих умовах, часто не забезпечуючи навіть нормального харчування.

У рамках останнього обміну Україна передала Росії 106 людей. Проте Дмитро Лубінець зазначив, що Україна завжди повертає з полону додому більше людей, аніж віддає.