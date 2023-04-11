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У Києві на Великодні свята богослужіння відбуватимуться онлайн, комендантська година залишається чинною

У Києві на Великодні свята богослужіння відбуватимуться онлайн, комендантська година залишається чинною - влада

На Великодні свята в Києві продовжує діяти комендантська година з 00:00 до 05:00, нагадали в Київській міській державній адміністрації.

«Міська влада нагадує, що святкування Великодніх свят цьогоріч відбувається в умовах воєнного стану, та закликає мешканців віддати перевагу трансляціям богослужінь онлайн і пам’ятати про комендантську годину, яка діє з 00:00 до 05:00», — зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Міська влада також звернулася до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських телеканалах і через інтернет.

11 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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