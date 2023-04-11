У Австрії заявили, що арештують Путіна в разі його приїзду

Про це сказала в інтерв’ю Tagesspiegel Кароліна Едтштадлер.

«Австрія виконуватиме свої зобов’язання згідно з міжнародним і кримінальним правом. Я була кримінальним суддею у своїй цивільній професії, і видача цього міжнародного ордера на арешт МКС (Міжнародного кримінального суду, — ред.) означає, що якщо він (російський президент Володимир Путін, — ред.) потрапить на австрійську землю, арешт повинен бути здійснений», — сказала міністерка у справах ЄС та конституції.

Едтштадлер наголосила, що Австрія продовжуватиме військово не підтримувати Україну.

«Ми завжди були дуже чіткими. Австрія є нейтральною у військовому відношенні, але аж ніяк не політично нейтральною. Ми солідарні з людьми в Україні, ми підтримуємо їх гуманітарно та економічно, але не тоді, коли йдеться про постачання зброї. І навпаки, ми не блокуємо рішення про підтримку ЄС через так зване «ірландське застереження» і наше конструктивне утримання тут», — додала Едтштадлер.