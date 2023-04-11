Reuters: «Злиті документи Пентагону» про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ можуть бути підробкою

«Злита» в мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо посилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство пише, що в даний час американська влада розслідує «витік» даних, проте їх достовірність досі не підтверджена.

«Документи могли бути скомпрометовані, щоб ввести в оману слідчих щодо їхнього походження або поширити неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди інтересам безпеки Сполучених Штатів», — зазначають журналісти.

Крім того, як вказує Reuters, Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не будь-ким із союзників. На це вказує «глибина тем, які торкнулися документів».