Рада закликала держави НАТО підтримати вступ України в Альянс

Верховна Рада звернулась до держав-членів та Парламентської асамблеї НАТО із закликом щодо прискорення вступу України в Альянс — народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram, постанова №9192

Нардеп повідомив, що постанову підтримали 352 парламентарі.

Метою проєкту постанови є звернення до держав-членів НАТО із закликом здійснити необхідні кроки для виконання рішень Бухарестського саміту НАТО від 2008 року в частині прийняття України до Альянсу як повноправного члена.

Рада закликає країни-члени НАТО «сприяти ухваленню» під час весняної сесії ПА НАТО у Люксембурзі «важливих рішень, спрямованих на наближення України до майбутнього членства в НАТО, схваливши відповідну Декларацію про підтримку України».

Напередодні Вільнюського саміту НАТО параламент України закликав «сприяти формуванню в державах–членах НАТО спільного бачення модальностей і часових рамок вступу України в Альянс».

Уряди держав НАТО просять скликати у рамках Вільнюського саміту НАТО засідання Комісії Україна – НАТО на рівні лідерів за участю президента України Володимира Зеленського.