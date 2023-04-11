Понад 11 млн українців перетнули кордон з Польщею після початку повномасштабної війни

Понад 11 мільйонів українців перетнули кордон з Польщею після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому минулого року.

Про це повідомило представництво Польщі в ЄС, пише «Європейська правда».

«Сьогодні кількість осіб, які перетнули кордон Польщі з Україною від початку російської агресії, перевищила 11 мільйонів. Близько 87% із них – жінки та діти», – зазначили у представництві.

Усі, хто тікає від війни, знайдуть у Польщі притулок і всю необхідну допомогу, додали у відомстві.

У повідомленні не наводять дані стосовно кількості українців, які перетнули кордон на в’їзд до України з Польщі після 24 лютого 2022 року.