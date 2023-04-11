Болгарія може передати Україні МіГ-29 Єгипет таємно планував виготовити 40 тис. ракет та поставити до Росії » Окупанти втратили ще 500 солдатів Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні 179,3 тис. військових, 3644 танки, 535 реактивних систем залпового вогню й 293 гелікоптери Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 11 квітня 2023 року Російська Федерація втратила: особового складу – близько 179 320 (+500) осіб

танків – 644 (+7)

бойових броньованих машин – 7038 (+10)

артилерійських систем – 2765 (+15)

РСЗВ – 535 (+1) од.

засобів ППО – 282 (+0)

літаків – 307 (+0)

гелікоптерів – 293 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2332 (+9)

крилатих ракет – 911 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5620 (+13)

спеціальної техніки – 316 (+5) Остаточні втрати ворога уточнюються.