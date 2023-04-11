Окупанти втратили ще 500 солдатів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 11 квітня 2023 року Російська Федерація втратила:
- особового складу – близько 179 320 (+500) осіб
- танків – 644 (+7)
- бойових броньованих машин – 7038 (+10)
- артилерійських систем – 2765 (+15)
- РСЗВ – 535 (+1) од.
- засобів ППО – 282 (+0)
- літаків – 307 (+0)
- гелікоптерів – 293 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2332 (+9)
- крилатих ракет – 911 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5620 (+13)
- спеціальної техніки – 316 (+5)
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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