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Окупанти втратили ще 500 солдатів

втрати РФ
Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні 179,3 тис. військових, 3644 танки, 535 реактивних систем залпового вогню й 293 гелікоптери

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 11 квітня 2023 року Російська Федерація втратила:

  • особового складу – близько 179 320 (+500) осіб
  • танків – 644 (+7)
  • бойових броньованих машин – 7038 (+10)
  • артилерійських систем – 2765 (+15)
  • РСЗВ – 535 (+1) од.
  • засобів ППО – 282 (+0)
  • літаків – 307 (+0)
  • гелікоптерів – 293 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 2332 (+9)
  • крилатих ракет – 911 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5620 (+13)
  • спеціальної техніки – 316 (+5)

Остаточні втрати ворога уточнюються.

11 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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