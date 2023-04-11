Окупанти хочуть залучити ув’язнених з Білорусі до будівельних робіт у Маріуполі

“Буквально вчора ми отримали додаткову інформацію, що ухвалено рішення, що не лише росіяни будуть. Збираються привезти найближчим часом вже з Білорусі людей, які засуджені за нетяжкі злочини для того, щоб вони також займалися будівельними роботами на території Маріуполя”, – сказав він.

При цьому Андрющенко не уточнив, на яких саме умовах білоруські в’язні будуть виконувати роботи у Маріуполі. Але він зазначив, що російські будівельники, які прибувають до Маріуполя, хочуть залишитися жити в місті.

“Вони не планують нікуди виїжджати, вони планують будувати житлові будинки, квартали і не приховують, що вони будують це саме для себе – під ту програму іпотеки, яка запущена в Росії з лютого цього року – під 2%. Вже навіть 40 тендерів у Москві розіграно. Їх отримали фірми, які належать наближеним до Кремля. І будуть будувати за федеральний бюджет все це. Тому їх кількість буде зростати”, – сказав радник мера.