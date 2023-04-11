Начинаются учения по проверке готовности ядерных сил США

Ежегодные учения Стратегического командования (Stratcom) Вооруженных сил США по проверке готовности ядерных сил Global Thunder 23 начнутся на этой неделе.

Об этом сообщила пресс-служба командования.

«Stratcom начнет ежегодные учения по управлению и контролю ядерных сил Global Thunder 11 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно и не являются ответом на действия каких-либо государств.

Как явстует из заявления, главной целью учений является оценка повышения готовности ядерных сил и возможностей стратегического сдерживания.

Как указали в пресс-службе, в учениях примут участие ключевые союзники США, в том числе Великобритания. На время проведения учений будет увеличено число полетов бомбардировщиков.

Это уже вторые крупные военные учения, о которых США объявили в этом месяце.

Ранее Пентагон объявил, что около 9 тысяч американских военнослужащих примут участие в учениях «Защитник-23» (Defender 23), которые начнутся 22 апреля.

«Это ежегодные, почти двухмесячные учения, которые сосредоточены на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании заблаговременно созданных запасов и вопросах оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами», – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Учения «Защитник-23» проводятся под руководством командования Армии США в Европе и Африке и были запланированы еще в 2021 году.

Учения призваны продемонстрировать способности американских вооруженных сил к быстрому развертыванию боеспособных войск и техники, чтобы заверить союзников, сдержать тех, кто угрожает миру в Европе и защитить континент от агрессии, сообщил Пентагон.

Учения также должны продемонстрировать приверженность европейских стран к увеличению масштабов, потенциала и оперативной совместимости их вооруженных сил.

«Примерно 9 тысяч американских военнослужащих и около 17 тысяч военнослужащих из 26 стран-союзников и стран-партнеров примут участие в учениях, часть которых будет проходить в 10 европейских странах», – отметила Сингх.

Сингх сообщила, что оборудование для поддержки учений на этой неделе начало прибывать в Испанию.

По ее словам, примерно 7 тысяч единиц оборудования было отправлено на европейский театр из США.

Кроме того, в ходе учений «Защитник-23» будут использоваться около 13 тысяч единиц оборудования, взятых из заблаговременно созданных запасов.

Помимо США, в учениях примут участие военные из Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.