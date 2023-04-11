На засіданні Ставки обговорили забезпеченням новостворених бригад сил оборони боєприпасами й технікою

Про це повідомила пресслужба президента.
Учасники заслухали доповіді щодо поточної обстановки на фронті і стан забезпечення підрозділів боєприпасами. Керівництво розвідки своєю чергою поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі.
«Крім того, було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад сил оборони», — йдеться у повідомленні.
«Серед іншого члени Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань», — додали в пресслужбі.
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