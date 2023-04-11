На Київщині за рік виявили 15 місць масового поховання та три катівні

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Ми виявили 15 місць масового поховання — від 3 осіб до 116, які були тимчасово поховані в Бучі біля церкви Андрія Первозванного», — розповів він.

В основному всі люди в тих братських могилах загинули насильницькою смертю.

«У нас є три знакові місця катувань, усі вони були в Бучанському районі… Людей зв’язували, душили автомобільними тросами, били кийками, тримали в ямах, а потім розстрілювали», — сказав начальник поліції області.

Під час активних бойових дій та окупації на Київщині загинуло 38 дітей, іще 43 дістали поранення.