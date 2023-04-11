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На Київщині за рік виявили 15 місць масового поховання та три катівні

Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
Протягом року після деокупації Київщини поліція виявила 15 місць масового поховання місцевих жителів і три катівні, в яких окупанти утримували українців

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Ми виявили 15 місць масового поховання — від 3 осіб до 116, які були тимчасово поховані в Бучі біля церкви Андрія Первозванного», — розповів він.

В основному всі люди в тих братських могилах загинули насильницькою смертю.

«У нас є три знакові місця катувань, усі вони були в Бучанському районі… Людей зв’язували, душили автомобільними тросами, били кийками, тримали в ямах, а потім розстрілювали», — сказав начальник поліції області.

Під час активних бойових дій та окупації на Київщині загинуло 38 дітей, іще 43 дістали поранення.

11 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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