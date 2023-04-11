Молдова хоче побудувати сучасну воєнну базу біля Кишинева

У Молдові біля Кишинева планують звести сучасну військову базу для підготовки особового складу національної армії. Її будування може зайняти від трьох до п’яти років.

Про це заявив голова Міноборони Молдови Анатолій Носатий, пише Newsmaker.

За його словами, гроші на реалізацію проекту виділили із держбюджету.

«Йдеться про створення з нуля інфраструктури, яка б дозволила розмістити військову частину відповідно до сучасних стандартів. Ми хочемо, щоб у бажаючих працювати у Національній армії були гідні умови для роботи із сучасними аудиторіями, спортзалами, із симуляторами. Бажаємо хороших умов для розміщення техніки, яку скоро отримаємо», — розповів міністр.