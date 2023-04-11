 
«  
  »

Міноборони Данії заявило, що Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України

Про це йдеться у повідомленні AFP.

Зазначається, що міністр заявив, що обговорення вимагають часу, оскільки країни повинні діяти спільно, але рішення залишається досяжним «в короткостроковій перспективі».

«Данія не збирається робити це наодинці», — сказав Поульсен.

«Нам доведеться робити це разом з кількома країнами. І нам також доведеться вести діалог з американцями з цього приводу» – додав він.

«Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі», — заявив міністр, натякаючи на перспективу зробити це до літа.

11 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  