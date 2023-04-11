Міноборони Данії заявило, що Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України

Про це йдеться у повідомленні AFP.

Зазначається, що міністр заявив, що обговорення вимагають часу, оскільки країни повинні діяти спільно, але рішення залишається досяжним «в короткостроковій перспективі».

«Данія не збирається робити це наодинці», — сказав Поульсен.

«Нам доведеться робити це разом з кількома країнами. І нам також доведеться вести діалог з американцями з цього приводу» – додав він.

«Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі», — заявив міністр, натякаючи на перспективу зробити це до літа.