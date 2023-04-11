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Кабмін розширив повноваження військкоматів: що змінилось

Відтепер військкомати мають права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів.

Відповідно до постави з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також було знято завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.

Окрім того, військкомати мають право сповіщати громадян про мобілізацію й закликати:

● на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
● на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Винятком є військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

11 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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