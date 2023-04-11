АЭС в Европе начинают отказываться от топлива «Росатома»

Атомные электростанции в Европе и США, закупающие обогащенный российский уран, пытаются снизить свою зависимость от «Росатома» и ищут альтернативные источники поставок. Некоторые АЭС в Восточной Европе предлагают с 2025 г. заключить контракты с «Казатомпромом», рассказал его гендиректор Ержан Муканов агентству Bloomberg.

Геополитическая неопределенность, по его словам, ведет к изменению цепочек поставок ядерного топлива, заставляя производителей формировать его резервы. В этом году «Казатомпром» планирует сохранить добычу на прежнем уровне (около 22 000 т), но начал готовить дополнительные мощности для увеличения производства, чтобы иметь возможность удовлетворить растущий спрос, сказал Муканов.

Кроме того, «Казатомпром» планирует открыть в этом году третий маршрут для экспорта урана. К поставкам через Россию, а также через Каспийское море в Черное добавится маршрут через один из китайских портов, рассказал Муканов. По его словам, уран нужен Китаю и для собственных нужд, так как он планирует строительство новых АЭС.

Казахстан пытается наладить экспорт энергоресурсов в обход России. Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал «диверсификацию поставок энергоресурсов на мировые рынки» приоритетной целью для страны. В этом году первая партия казахстанской нефти была отправлена через Азербайджан по Транскаспийскому маршруту.

Помимо восточноевропейских стран снизить зависимость от «Росатома» пытаются США. В прошлом году Министерство энергетики сделало приоритетной целью развитие собственных мощностей по обогащению урана, которые должны заработать к 2025 г. (сейчас в США действует только один такой завод). «Необходимо сделать нашу цепочку поставок независимой – как минимум от России», – говорила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

В США Россия поставляет почти четверть топлива, необходимого для 93 работающих реакторов. Также от «Росатома» зависят европейские АЭС, в том числе во Франции, Венгрии, Словении. Поэтому США и ЕС пока не ввели санкции против «Росатома», хотя такой вопрос и рассматривался по обе стороны Атлантики.

На долю Казахстана приходится более 40% мировой добычи урана.