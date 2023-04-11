Євроконтроль прогнозує обмеження польотів над Україною до 2029 року

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі і Молдови збережуться.

Як пише «Європейська правда», про це йдеться у семирічному прогнозі організації.

Зазначається, що авіаційна галузь продовжує відновлюватися після пандемії коронавірусу, але ключовими чинниками, які гальмують цей процес є російське вторгнення в Україну, обмеження внутрішніх рейсів з екологічних міркувань, нестача персоналу в аеропортах і пов’язані з цим страйки.

«Обмеження в українському, російському, білоруському і молдовському авіапросторі залишаться чинними до кінця горизонту прогнозування (2029)» – йдеться у документі.

В іншому місці документа уточнюється, що йдеться про повернення до звичних маршрутів літаків.

Серед ключових чинників того, як російське вторгнення в Україну впливає на цивільну авіацію, Євроконтроль називає загальне погіршення економічної ситуації, зокрема, пониження прогнозів зростання ВВП через розриви ланцюгів постачання енергоносіїв, високу інфляцію і падіння загального рівня довіри.

Також зазначається, що авіаційна галузь продовжує відновлюватися після пандемії коронавірусу