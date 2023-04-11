Єгипет таємно планував виготовити 40 тис. ракет та поставити до Росії

Про це пише The Washington Post, посилаючись на документи розвідки США, які з’явилися в мережі.

Частина секретного документа, датованого 17 лютого, підсумовує передбачувані розмови між президентом Єгипту та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадує плани постачати до Росії артилерійські снаряди та порох. Ас-Сісі нібито наказав посадовцям зберігати в таємниці виробництво та відвантаження ракет, «щоб уникнути проблем із Заходом».

Зазначається, що президент Єгипту, один із найближчих союзників Америки на Близькому Сході та головний одержувач допомоги США, нещодавно наказав своїм підлеглим виготовити до 40 000 ракет для таємної доставки до Росії.

Як пише WP, у документі описується, що 1 лютого Сісі віддав розпорядження тримати у таємниці постачання ракет та сказав людині, яка згадується як Салах аль-Дін, що працівникам заводу слід повідомити, що снаряди призначені для єгипетської армії.

У документі також цитуються слова Салаха ад-Діна про те, що він «накаже своїм людям працювати позмінно, якщо це буде необхідно, тому що це найменше, що Єгипет може зробити, щоб віддячити РФ за допомогу, надану раніше». Крім того, за словами ад-Діна, росіяни сказали йому, що готові «купити що завгодно». З документа не зрозуміло, якою саме була попередня російська допомога, відзначає видання.

Видання припускає, що Салах ад-Дін це, швидше за все, Мохаммед Салах ад-Дін, державний міністр з питань військового виробництва.

Запропонований РФ порох, про який згадується у документі, походив би з «Фабрики 18» – так називається хімічний завод, що існує вже кілька десятиліть.

Представник американського уряду на умовах анонімності сказав виданню, що США наразі не фіксують реалізацію таких намірів Єгипту, маючи на увазі експорт ракет росіянам.

Речник МЗС Єгипту Ахмед Абу Зейд, коментуючи правдивість інформації, заявив, що «позиція Єгипту з самого початку базується на непричетності до цієї кризи та зобов’язанні підтримувати однакову дистанцію з обома сторонами».

«Ми продовжуємо закликати обидві сторони (Україну та Росію, — ред.) припинити бойові дії та досягти політичного рішення шляхом переговорів», — сказав він.

WP наголошує, що «надання зброї Росії для війни в Україні стало б потенційно вибухонебезпечним гамбітом для Єгипту, який, попри поглиблення зв’язків з Москвою, залишається зацікавленим у партнерстві зі США, які протягом десятиліть надають країні понад 1 мільярд доларів на рік у вигляді допомоги в галузі безпеки».

Видання отримало документ з масиву зображень секретних файлів, розміщених у лютому і березні на Discord.