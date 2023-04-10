«Змішав алкоголь і кокаїн»: Кислиця гостро відреагував на мрії Медведєва про «зникнення» України

Представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що колишній президент РФ Дмитро Медведєв «змішав алкоголь та кокаїн», коли написав про «зникнення» країни.

Про це він заявив у Twitter.

Нещодавно Медведєв написав пост про те, що Україна «зникне, бо вона нікому не потрібна». У пропагандистській публікації експрезидент РФ згадав про війну проти України та інші пропагандистські штампи про СРСР та «велику Росію».

Публікація на сторінці Медведєва рясніє епітетами та «дотепами», спрямованими на емоції російської аудиторії заради більшого пропагандистського ефекту. Проте представник України в ООН Кислиця гостро відповів Медведєву, що в нього просто почалася словесна діарея.

«Змішав алкоголь і кокаїн, і тепер використовує Twitter як смітник, щойно він зняв обмеження на облікові записи вищих державних органів Росії», – написав український дипломат.