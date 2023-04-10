В Ірані розглядають протести в Ізраїлі, як чудовий момент для вторгнення, — ексдепутат Кнесету Цінкер

Таку думку він висловив в етері телеканалу «Еспресо»

«Пройшло 14 тижнів після виборів та створення нового парламенту в Ізраїлі. Водночас по всьому Ізраїлю громадяни протестують проти судової реформи та влади. Коли читав іранську пресу, то звернув увагу на те, що вони розглядають протести в Ізраїлі, як ідеальний момент для вторгнення. В Ірані можуть планувати вторгнення в Ізраїль на тлі політичної нестабільності країни», — розповів Цінкер

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Політолог зауважив, що в Ізраїлі готові до будь-якого розвитку подій

«Зараз Іран, коштом своїх сателітів, випробовує Ізраїль на обороноздатність. В Ірані хочуть перевірити, як Ізраїль готовий і може відповісти на вторгнення Ірану. Однак, поки що, Ізраїль чудово відповідає на такі виклики та загрози», — додав він.