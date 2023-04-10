Українські воїни знищили російський гвинтокрил Мі-24 на Авдіївському напрямку

Про це інформує пресслужба 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
«Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24», — йдеться в заяві.
Повідомляється, що російські війська не припиняють спроб наступати на Авдіївському напрямку, утім отримує відсіч, «великі втрати в живій силі та знищену техніку».
- 15 березня ворог здійснив понад 75 атак на п’яти напрямках, проте українські воїни продовжували нищити росіян і вдарили по майже 20 районах скупчення загарбників та збили літак.
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