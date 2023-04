Макрон заявив про майбутню «стратегічну автономію» Європи У районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни щодня втрачають близько двох рот, – Сили оборони » Україна змінила деякі військові плани через витік секретних документів США, — CNN Українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу Про це пише CNN з посиланням на джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського. Як повідомляється, секретні документи Пентагону, які були опубліковані в мережі протягом останніх тижнів, демонструють те, як США шпигують як за союзниками, так і за супротивниками, що глибоко стурбувало американських чиновників, які побоюються, що ці викриття можуть поставити під загрозу чутливі джерела та скомпрометувати важливі міжнародні відносини. Так, деякі з оригінальних документів викривають масштаби прослуховування США ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну. Інші ж розкривають ступінь проникнення Америки до міністерства оборони Росії та російської ПВК Вагнера, в основному через перехоплені комунікації та людські джерела, які тепер можуть бути відрізані чи поставлені під загрозу. Деякі документи розкривають ключові слабкі місця в українському озброєнні, протиповітряній обороні, чисельності і готовності батальйонів у критичний момент війни, коли українські війська готуються до контрнаступу проти армії РФ — і саме тоді, коли США й Україна почали розвивати більш довірливі відносини у сфері обміну розвідувальною інформацією. Україна вже змінила деякі свої військові плани через цей витік, зауважує CNN джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського. Заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що американське міноборони доклало «міжвідомчих зусиль» для оцінки наслідків витоку. «Міністерство оборони продовжує вивчати й оцінювати достовірність сфотографованих документів, які поширюються в соціальних мережах і, як видається, містять чутливі і засекречені матеріали. Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографій на національну безпеку США, а також на наших союзників і партнерів», — йдеться в заяві Сінгха. Офіційні особи США на вихідних говорили з союзниками та партнерами про цей витік і поінформували відповідні комітети конгресу. За словами офіційних осіб, витік також змусив Пентагон вжити заходів для посилення контролю за потоком таких надсекретних документів, зазвичай доступних сотням людей в уряді. Наразі об’єднаний штаб вивчає списки розсилки, щоб з’ясувати, хто отримує ці дані, сказав один з представників оборонного відомства. Багато документів мають позначки, які вказують на те, що вони були підготовлені розвідувальним підрозділом Об’єднаного штабу, відомим як J2, і, схоже, є документами для брифінгів. 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.

Майже відразу ж у соціальних мережах з’явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Після цього Інститут вивчення війни зазначив, що витік секретних документів США підсилив страх РФ перед контрнаступом ЗСУ.

Вже 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.

9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з’ясували, що першоджерелом «злитих» секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.

Також The Jerusalem Post зазначав: у секретних документах Пентагону, які раніше поширили в соцмережах, є інформація про те, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи.