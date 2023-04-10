 
«  
  »

У районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни щодня втрачають близько двох рот, – Сили оборони

російські військові окупанти
Російська армія щодня втрачає в районі Мар’їнки та Авдіївки до двох рот особового складу

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в етері телемарафону.

Також за його словами, в районі цих двох міст ведуться постійні позиційні бої, в яких росіяни мають перемінний успіх. Але ЗСУ повертають назад всі завойовані РФ позиції.

«Противник несе колосальні втрати, кожного дня ворог втрачає близько двох рот особового складу, але не полишає надії», — зазначив він.

Окрім цього, Дмитрашківський також додав, що за словами російських полонених, їх відправляють у бій «не досить тверезі командири», просто підіймають серед ночі і без жодної підготовки під дулами автоматів відправляють на штурм.

10 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  