Окупанти у Бахмуті перейшли до «сирійської» тактики випаленої землі – Сирський ВПС США відмовляться від гіперзвукових ракет AGM-183 » У Бахмуті ворог намагається знищувати висотки, щоб ускладнити оборону ЗСУ Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що бойові дії у Бахмуті відбуваються вздовж залізничного шляху, який ділить місто навпіл Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо». «Тривалий час бойові дії в Бахмуті ведуть штурмові десантні підрозділи російських військ у взаємодії з вагнерівцями. Ситуація в Бахмуті є складною. Бойові дії відбуваються вздовж залізничного шляху, який ділить Бахмут з півночі на південь. На сході міста є сіра зона, де активно діють наші військові та російські підрозділи. За цим залізничним шляхом розташовано міський квартал з високими забудовами, де укріплені наші позиції. Ворог намагається знищувати висотки з артилерії, щоб ускладнити оборону ЗСУ на цих позиціях», — зауважив Згурець. За словами експерта, логістичне забезпечення Бахмута зберігається. «Але навколо Богданівки й Хромового ворог поновив дії, щоб ускладнити постачання для наших військ. Головним шляхом забезпечення міста є дорога Іванівське — Костянтинівка», — додав Згурець.