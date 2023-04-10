У Бахмуті ворог намагається знищувати висотки, щоб ускладнити оборону ЗСУ

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».
«Тривалий час бойові дії в Бахмуті ведуть штурмові десантні підрозділи російських військ у взаємодії з вагнерівцями. Ситуація в Бахмуті є складною. Бойові дії відбуваються вздовж залізничного шляху, який ділить Бахмут з півночі на південь. На сході міста є сіра зона, де активно діють наші військові та російські підрозділи. За цим залізничним шляхом розташовано міський квартал з високими забудовами, де укріплені наші позиції. Ворог намагається знищувати висотки з артилерії, щоб ускладнити оборону ЗСУ на цих позиціях», — зауважив Згурець.
За словами експерта, логістичне забезпечення Бахмута зберігається.
«Але навколо Богданівки й Хромового ворог поновив дії, щоб ускладнити постачання для наших військ. Головним шляхом забезпечення міста є дорога Іванівське — Костянтинівка», — додав Згурець.
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