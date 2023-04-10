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У Бахмуті ворог намагається знищувати висотки, щоб ускладнити оборону ЗСУ

Бахмут
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що бойові дії у Бахмуті відбуваються вздовж залізничного шляху, який ділить місто навпіл

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Тривалий час бойові дії в Бахмуті ведуть штурмові десантні підрозділи російських військ у взаємодії з вагнерівцями. Ситуація в Бахмуті є складною. Бойові дії відбуваються вздовж залізничного шляху, який ділить Бахмут з півночі на південь. На сході міста є сіра зона, де активно діють наші військові та російські підрозділи. За цим залізничним шляхом розташовано міський квартал з високими забудовами, де укріплені наші позиції. Ворог намагається знищувати висотки з артилерії, щоб ускладнити оборону ЗСУ на цих позиціях», — зауважив Згурець.

За словами експерта, логістичне забезпечення Бахмута зберігається.

10 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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