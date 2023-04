Тимоти Снайдер: почему необходимо, чтобы Россия потерпела поражение?

Мнение о войне в Украине, как о чем-то постороннем и происходящем далеко от европейских столиц основано на представлении о мировой истории, как серии политических событий, в основе которых лежат изменения в экономике и технологиях.

В то время как среди элит стран ЕС продолжает фигурировать подобная точка зрения, у Москвы и Киева ставки яснее: обе стороны понимают, что имперская стратегия России и евроинтеграционная Украины — это взаимоисключающая альтернатива. В случае победы одной парадигмы, другая прекращает существование.

Тимоти Снайдер, профессор истории и международных отношений Йельского университета и постоянный научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене, Австрия (Timothy Snyder, professor of History and Global Affairs, Yale University, permanent fellow, Institute for Human Sciences in Vienna), выступил с открытой лекцией в Принстонском университете, в которой он привел убедительные аргументы в пользу того, что понимание истории Евросоюза как «интеграции остатков бывших империй» является основой для осознания того, что агрессивные претензии РФ на пересмотр всего сложившегося после Второй мировой войны миропорядка представляет собой экзистенциальную угрозу не только для Украины, но и для всего ЕС и его союзников.

Вторая мировая война и война в Украине: параллели

По словам Тимоти Снайдера сегодня подавляющее большинство историков Второй мировой войны отмечают ее сходство с войной в Украине в самых разных аспектах.

Во-первых, это даже сама география театра военных действий. Как известно, вся Украина была полем битвы немецких и советских войск: города и места ожесточенных сражений двух войн на украинской территории во многом совпадают.

Во-вторых, профессор привёл в пример риторику сегодняшней войны, которая напоминает нацистскую пропаганду Второй мировой. Показательны параллели с тогдашней гитлеровской теорией о Польше и сегодняшним российским нарративом об Украине: якобы «Польши никогда не существовало», из чего следовало: «если это не государство, то, следовательно, происходящее — не оккупация».

«Путинский тезис о «специальной военной операции» удивительно похож на цели Третьего Рейха в плане «Барбаросса»: Украина «не существует как нация, а люди, которые притворяются украинцами, представляют собой “тонкую прослойку” и физическое уничтожение этих людей приведет к краху украинского государства». Советский Союз для Гитлера так же «не был государством, а существовал лишь “тонкий слой” чуждой элиты — большевиков, которые либо должны сбежать, либо будут уничтожены», — заметил Снайдер.

«Третье — масштаб. Это в целом очень большая война», — подчеркивает профессор истории.

«Россия уже понесла потери, которые всего вдвое меньше, чем те, что понесли американцы за всю Вторую мировую, включая Тихоокеанский театр военных действий», — пояснил Тимоти Снайдер (Согласно официальным данным потери США во Второй мировой войне составили 417 000 чел. — прим. «Г. А»).

«В-четвертых, если взять страшные вещи, ставшие нормой на этой войне: пытки, разрушение целых городов, масштаб страданий мирного населения — это тоже напоминает Вторую мировую», — добавил профессор.

В-пятых, по словам историка, это снова «война тирании против демократического мира».

Профессор в этой связи упомянул факты «непонимания россиянами действий местных выборных украинских руководителей», которые действуют самостоятельно, а не «получают приказы от Зеленского».

Это одно из самых наглядных доказательств того, что в Украине сегодня мы стали свидетелями столкновения цивилизаций, — пояснил Тимоти Снайдер.

«И последнее, о чем знают те из вас, кому по силам смотреть российское телевидение, — это повсеместная пропаганда геноцида украинского народа. День за днем Кремль транслируют геноцидные образы, называя украинцев “сатанистами, чертями, нечистью, микробами, свиньями, вампирами” и т. д.», — напомнил профессор.

Первая и Вторая мировые войны — начало крушения империй

По словам профессора, «очевидно, что большинство империй перед распадом проигрывают войны. После Первой мировой перестали существовать Австро-Венгерская, Османская и Российская империи. После Второй — еще несколько».

Как человек, получивший образование в Европейском Союзе и проводящий много времени в ЕС, Тимоти Снайдер хорошо знаком с тем, как в Европе многие говорят о себе: «Европейский Союз является результатом Второй мировой войны, поскольку все европейцы увидели, что война — это плохо, а экономика и торговля -хорошо».

«Однако такое толкование истории совершенно неверно, и не имеет исторической основы», — подчеркнул Тимоти Снайдер.

При том, что Вторая мировая война была «большой войной» в Европе, по мнению Тимоти Снайдера, главная причина, по которой Вторая мировая война стала «мировой», заключается в том, что она была «проверкой империй на прочность».

«Некоторые из них уцелели, но сильно пострадали, а некоторые — распались», — напомианет историк.

Он убежден, что в во время Второй мировой войны и еще многие годы после нее европейские империи продолжали распадаться.

Нидерланды пытались сохранить Индонезию, Португалия — свои колонии в Южной Африке, Франция пыталась удержать Алжир, Италия — Балканы и Эфиопию. И, наконец, Германия как империя закончила свое существование.

Профессор считает примечательным, что на территории СССР «колониальные интересы Гитлера сводились к тому же предмету, что и у большевиков — это получению доступа к огромным запасам украинского зерна, того самого за счет которого существовали еще древние государства, такие, как Афины».

Кроме того, как для Гитлера, так и для Сталина Украина открывала путь на юг и далее к морю и «нефтяным полям» Азербайджана.

Профессор Снайдер напоминает, что «одним из образцов для подражания для немцев в Украине были “советские пятилетки”. Голодомор, вызванный тотальным изъятием зерна в Украине — был “по достоинству” оценен нацистами».

«Удивительно, как сегодня историография и педагогика в Германии ставит Украину вне контекста Второй мировой войны, несмотря на то, что именно она была объектом немецкой агрессии на Восточном фронте», — констатировал Тимоти Снайдер.

Современная история Восточной Европы также «постколониальная».

«Если вы рассказываете о Европейском Союзе, вы говорите о Центральной, Западной Европе, Северной, Южной, может быть, Юго-Восточной Европе, но вам почти нечего сказать о Восточной Европе до 1989 года», — обратил внимание профессор.

«Восточная Европа только 30 лет назад вернулась в постколониальный мир из колониального», — объяснил Снайдер.

Евросоюз — результат крушения европейских империй

Профессор уверен, что «европейских национальных государств никогда не существовало». «Были европейские империи, и они проиграли войны своим колониям», — добавил Снайдер.

«Была Французская империя, которая окончательно прекратила свое существование при вступлении в Евросоюз. Была голландская империя, которая распалась. То же самое с Бельгией, Португалией, Испанией и Великобританией. Не было момента, на который можно было бы указать и сказать — вот, здесь национальное государство сделало свой выбор, потому что национального государства не было. По мере того, как империя угасала, интеграция в новое надгосударственное образование усиливалась», — пояснил Тимоти Снайдер.

Россия — «остаток» распавшейся империи, угрожающий ЕС

Тимоти Снайдер подчеркнул, что ошибка Европы в том, что Европа так до конца и не осознала, что Евросоюз образовался в первую очередь в результате интеграции на территориях метрополий бывших европейских империй. Это привело к мифу о том, что “всеобщее благоденствие” на континенте достигнуто исключительно за счет экономических факторов.

«Стандартный аргумент современной Германии в пользу вовлечения России в бизнес, используемый основными политическими партиями в стране, был связан с логикой, которая заключается в том, что экономическое сотрудничество не навредит», — сказал Снайдер.

Однако, по мнению профессора, «экономическая интеграция — это когда вы сотрудничаете с империей уже после того, как она потерпела поражение».

«Примечательно, что сегодня, ресурсы, за которые платят немцы и другие страны, добываются из сравнительно небольшой части Российской Федерации, которая находится за тысячи километров от городов современной цивилизации. Люди, живущие рядом с местом добычи ресурсов, ничего не получают. Это классические политические отношения внутри империи — Российской Федерации», — отметил Снайдер.

Более того, профессор уверен, что и способы вести войну в Украине у Кремля сегодня также «абсолютно колониалистские». Огромные потери в войне несут в первую очередь представители национальных меньшинств из бедных окраин РФ, которых бросают на передовую как “пушечное мясо”.

Перемирие — не ведёт к миру, мир — это поражение империи

«Ни у Франции с Алжиром, ни у Голландии с Индонезией не было перемирия. То, что произошло с нацистской Германией в 1945 году, тоже не было “наступившим миром”. Это были поражения империй», — настаиват Тимоти Снайдер.

При этом профессор добавил, что «никто не может точно сказать, что имперская идея может быть побеждена во любом случае».

«Проблема многих в Европейском Союзе в том, что поскольку вы не признаете, что империи — это то, из чего он появился, то не сможете почувствовать, что сегодняшние империи или их “осколки” могут угрожать вашему существованию», — заявил профессор. Но если вы признаете империалистические войны реальностью, а также то, что европейские державы, проиграв в этих войнах, затем создали нечто новое, с верховенством закона в национальных государствах, находящихся в процессе интеграции, то вы поймете, что единственный выход для Европы в войне в Украине — это поражение России», — убежден Тимоти Снайдер.

Профессор добавил, что считает своего рода тестом для «людей, которые желают России добра, ответить на вопрос: хотят ли они поражения РФ в войне в Украине?», потому что, только после «окончательного и полного поражения “империи” появится возможность создать в России национальное демократическое государство, или войти в интеграцию демократических государств».

