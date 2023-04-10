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«Становить загрозу консолідації українського суспільства»: Київський виш скасував лекцію Арестовича

Студенти Київського Національного економічного університету (КНЕУ) попросили скасувати заплановану лекцію ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича.

Про це студентська академічна рада (САС) вишу написала у Telegram-каналі.

«Ми скасовуємо заплановану зустріч, адже вирішальним для нас беззаперечно є запит студентів, який ми почули та надалі будемо відштовхуватись виключно від нього», – йдеться у повідомленні.

Голова САС назвав організацію зустрічі «необережною спробою дати студентам можливість перейняти досвід медійної особистості».

«Правління Студентської академічної Ради різко засуджує запрошення одіозних спікерів, які несуть загрозу консолідації українського суспільства», – наголосив голова студентської академічної ради вишу.

10 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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