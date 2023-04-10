Рада проголосувала за повернення 30 000 грн виплат усім військовим Порошенко пригадав, як помирився із Зеленським 24 лютого » «Становить загрозу консолідації українського суспільства»: Київський виш скасував лекцію Арестовича Студенти Київського Національного економічного університету (КНЕУ) попросили скасувати заплановану лекцію ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича. Про це студентська академічна рада (САС) вишу написала у Telegram-каналі. «Ми скасовуємо заплановану зустріч, адже вирішальним для нас беззаперечно є запит студентів, який ми почули та надалі будемо відштовхуватись виключно від нього», – йдеться у повідомленні. Голова САС назвав організацію зустрічі «необережною спробою дати студентам можливість перейняти досвід медійної особистості». «Правління Студентської академічної Ради різко засуджує запрошення одіозних спікерів, які несуть загрозу консолідації українського суспільства», – наголосив голова студентської академічної ради вишу.