«Становить загрозу консолідації українського суспільства»: Київський виш скасував лекцію Арестовича

Студенти Київського Національного економічного університету (КНЕУ) попросили скасувати заплановану лекцію ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича.
Про це студентська академічна рада (САС) вишу написала у Telegram-каналі.
«Ми скасовуємо заплановану зустріч, адже вирішальним для нас беззаперечно є запит студентів, який ми почули та надалі будемо відштовхуватись виключно від нього», – йдеться у повідомленні.
Голова САС назвав організацію зустрічі «необережною спробою дати студентам можливість перейняти досвід медійної особистості».
«Правління Студентської академічної Ради різко засуджує запрошення одіозних спікерів, які несуть загрозу консолідації українського суспільства», – наголосив голова студентської академічної ради вишу.
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