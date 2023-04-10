У районі Мар’їнки та Авдіївки росіяни щодня втрачають близько двох рот, – Сили оборони В Ірані розглядають протести в Ізраїлі, як чудовий момент для вторгнення, — ексдепутат Кнесету Цінкер » Росія втратила за добу в Україні 670 військових Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 178,8 тис. рашистів, 3637 танків, 2750 артилерійських систем, 2323 безпілотники Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 10 квітня 2023 року, російські війська втратили: особового складу – близько 178 820 (+670) осіб,

танків – 3637 (+1) од,

бойових броньованих машин – 7028 (+4) од,

артилерійських систем – 2750 (+10) од,

РСЗВ – 534 (+1) од,

засоби ППО – 282 (+0) од,

літаків – 307 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11),

крилаті ракети – 911 (+0),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5) од,

спеціальна техніка – 311 (+2). Остаточні втрати ворога уточнюються.