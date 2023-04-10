Росія втратила за добу в Україні 670 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 10 квітня 2023 року, російські війська втратили:
- особового складу – близько 178 820 (+670) осіб,
- танків – 3637 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 7028 (+4) од,
- артилерійських систем – 2750 (+10) од,
- РСЗВ – 534 (+1) од,
- засоби ППО – 282 (+0) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11),
- крилаті ракети – 911 (+0),
- кораблі /катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5) од,
- спеціальна техніка – 311 (+2).
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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