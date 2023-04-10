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Росія втратила за добу в Україні 670 військових

знищена російська техніка
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 178,8 тис. рашистів, 3637 танків, 2750 артилерійських систем, 2323 безпілотники

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 10 квітня 2023 року, російські війська втратили:

  • особового складу – близько 178 820 (+670) осіб,
  • танків – 3637 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 7028 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2750 (+10) од,
  • РСЗВ – 534 (+1) од,
  • засоби ППО – 282 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 2323 (+11),
  • крилаті ракети – 911 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5) од,
  • спеціальна техніка – 311 (+2).

Остаточні втрати ворога уточнюються.

10 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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